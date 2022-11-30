據指，融創中國日前已將其持有的泛海建設控股有限公司89.678%股權，轉讓給中信信托及蕪湖華融資本創譽投資中心，中信信托及華融的持股比例分別為64.678%、25%。轉讓完成後，融創持股比例降至10.322%。

上海董家渡項目公司一直是市場焦點，早於2002年由山東首富盧志強掌舵的泛海繁榮以「零成本」，只需承擔地塊拆遷費用取得，該舊改項目涉及董家渡定10號、12號、14號三塊地皮。

但隨著泛海在2018、2019年開始曝出債務問題後，便開始陸續拋售資產救亡，並最終在2019年以148.87億元向孫宏斌旗下的融創出售上海董家渡項目。該公司擁有上海董家渡項目和北京泛海國際項目1號地塊。而其後據內媒報導，融創單以三分一地塊開發而成的「融創外灘壹號院」一、二期項目，每平方米賣價超過12萬元，已回款近170億元。

隨著樓市升值，未完成開發的董家渡項目價值繼續水漲船高，但據指，單是2016年上海市黃浦區建設和管理委員會對於董家渡項目另外兩塊地皮（12及14號）的房屋徵收費用便已達95.77億元，成為已爆雷的融創無法下嚥的肥肉。

雖然早於今年10月已傳融創計劃與華融就重組董家渡項目開展合作，但當時據REDD報道，華融對融創的流動性支持總額最高只達80億元，事隔一月則改由中信信托及華融聯手化解融創的項目危機。

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