領展（0823）行政總裁王國龍在「香港交易所走近上市公司系列峰會-香港REITs的機遇與挑戰」發表主題演講，他在會上指出，領展已進入3.0的發展世代，注重投資組合增長、優化，及可持續收入增長。同時會與資本伙伴作更多合作，容許匯聚資源。領展藉此提高每單位的管理資產價值，及擴展收費收入來源。
他指出，房託市場將來可在豁免印花稅，以及在以公司或信託形式方式發展方面，可作進一步探討。房託業界會就此與監管機構，可準備作出討論。他又指出，領展由2005年上市至今已經有17年，並且經歷3個版本的變革，未來會繼續朝向多元物業、多元地區發展。
在峰會內參與討論的置富產業信託（0778）的行政總裁趙宇則稱，在疫情期間，由於市民對就近家居餐飲、本地文化及優閒活動需求上升，因此可見貼近社區的商場，在通脹周期會受惠。但是就算集團一向不停留意收購機會，在加息周期下，她料會較為困難地去物色新項目，因此會注重手上項目進行資產增值計劃，改善營運。
另越秀房產信託（0405）主席林德良亦表示，旗下辦公樓物業在疫情期間會更緊貼產業需求去發，例如他們已提供彈性的辦公樓空間滿足租戶需求，並且提高服務及衛生程度，甚至進行節能措施。他預期隨著大灣區進一步發展，更多服務業流向大灣區。但是在加息周期及人民幣匯率受壓，將對購併形式挑戰。他們會將焦點聚焦於現有項目優化。
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