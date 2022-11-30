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歐冠昇：C-REITs助港房託發展 證監會冀新修訂助房託併購

港交所（0388）行政總裁歐冠昇今午在「香港交易所走近上市公司系列峰會-香港REITs的機遇與挑戰」上表示，隨著內地推出C-REITs，加上香港提供互聯互通，將有望令到房託市場保持增長。該所將藉此增加香港市場的吸引力，並有助推動香港房託市場發展，及向持份者提供更多機會。證監會執行董事蔡鳳儀亦指，將考慮推動立法會進行條文修改，冀利便房託購併活動。

證監會執行董事蔡鳳儀在同一會上表示，香港首家房託自2005年上市以來，市值最少大增逾7倍以上，並且陸續引進措施，例如容許強積金投資更多房託，至今已有230隻強積金參與投資其中，累計金額逾40億元。該會亦保持與房託業界溝通，並在2020年尾進一步落實新訂守則，例如容許房託負債水平提高至50%、容許參與發展項目及作少數權益投資。該會亦考慮推動與協議安排相經的機制之法律條文修改，冀利便房託購併。同時因應前海及財庫局推出推出措施，她相信，會有利更多具質素的基建房託過來上市。

APG資產管理亞太區上市房託主管Roberto VERSACE則預期，將來C-REITs及香港房託市場，可達致互補作用。越秀房產信託（0405）主席林德良則稱，C-REITS自去年6月份有首家上市至今，上市數目增長快速，下個月更有保障房房託上市。不過，相比香港房託市場注重商業項目，內地房託走的路線會有不同。同時，在負債比率設定方面，內地房託的負債率限制在28%，反之香港房託則提高至50%，會有所不同。

 

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