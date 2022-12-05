當中政府幫助房企去化部分庫存的政策下，將提高政府購買商品房安置比例。除現有的經國有平台公司合作開發的定向回購安置房以外，全部採取購買商品房進行安置，通過公開招標競價後，由安置戶自主選擇合適的小區和房源，幫助房企去化商品房庫存，同時減少政府對安置房的維護成本。

以及協調國有平台公司收購盤活庫存助企紓困。為避免房地產開發企業競相壓價拋售，導致房地產市場秩序紊亂，沖擊老百姓對房地產市場預期和信心，引發集體斷供潮和群訪事件，帶來不穩定的社會影響。

來安縣政府將協調國有平台公司介入收購一部分困難房地產開發企業庫存的商品房，又以竣工的商業房為主，通過融資貸款盤活此部分存量商品房資產。

此外，在出讓土地時附加「現房銷售」的條件競地價，招引有實力的開發企業競地開發，鼓勵通過現房銷售的模式，提振房地產市場信心，避免出現爛尾樓盤的風險，打破購房人持幣觀望的僵局。

此外，來安縣政府又「放寬首套房認定標準」、「優化住房公積金使用政策」、「給予適當的購房補貼」、「加大金融支持力度」、「優化孩子入學政策」、「鼓勵房企適時定向開展購房優惠活」、「鼓勵優化設計提升商品房品質」。

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