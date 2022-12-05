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放寬放疫 股匯勁升 恒指升842點 成交2229億 人幣穿7算 港元年半最強

內地放寬防疫措施，港股繼續升，三大指數見3個月新高，科指升幅見近一個月最多，大市成交超過2200億元，見半年最多。匯市亦強勁，港元升值至7.7617元，是2021年6月29日7.7617元後最強；人民幣升值穿7算，離岸人民幣升值至6.9373元，在岸人民幣升值至6.9487元，齊創9月13日後最強，美匯指數則降至104.113，是6月28日103.77後低。

恒指今早高開546點後，曾收窄至升359點，高位升864點，高低波幅504點。

恒指收市升842點或4.51%，報19518點，大市成交金額2229億元，較上日增加56.18%，是5月31日2456.02億元成交後最多；國指升337點或5.3%，報6706點。恒生科技指數收報4238點，升9.27%。

藍籌股成交金額1155.79億元，佔大市成交51.85%；科指成份股成交金額754.55億元，佔大市成交33.85%；國指成份股成交金額1018.89億元，佔大市成交45.71%。

藍籌66隻升，10隻下跌，0隻無升跌。阿里健康（0241）升19.86%，收報8.69元，是升幅最大的藍籌，農夫山泉（9633）跌2.83%，收報42.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報31.65元，升37.91%；跌幅最大的是聯想（0992）收報6.34元，升0.79%。

恒指續高於100天線(18370.17點)，上試200天線(19865.75點)。科指續高於100天線(3808.71點)，升穿200天線(4165.33點)，上試250天線(4466.55點)。

北水南下合計淨流出14.18億元，較上日增加13.12%，連續第2日流出，累計流出26.71億元。南水北上合計淨流入58.93億元人民幣，較上日增加43.95%，連續第5日流入，累計流入361.6億元。

三大指數表現

恒指曾升最多4.63%，是11月29日後最大升幅，當日升幅為5.24%。今曾高見19539.6點，是9月2日19630.8點後最高。今日收市報19518.29點，是9月1日後收市新高，當日報19597.31點。

科指曾升最多9.34%，是11月11日後最大升幅，當日升幅為10.58%。今曾高見4241.07點，是9月1日4289.51點後最高。今日收市報4238.2點，是8月31日後收市新高，當日報4273.68點。連升5日，累計升805.34點，對上一次連升5日是2021年11月15日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是11月29日。

國指曾升最多5.37%，是11月29日後最大升幅，當日升幅為6.2%。今曾高見6710.5點，是9月2日6766.6點後最高。今日收市報6706.29點，是9月1日後收市新高，當日報6742.04點。

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午後消息股表現

羚邦（2230）：《THE FIRST SLAM DUNK》宣傳費將較此前電影多。收報0.152元，升4.83%。

今早及隔晚消息股表現

三葉草生物（2197）：新冠疫苗獲內地納入緊急使用。收報4.54元，升2.48%。

長江生命科技（0775）旗下，Nuturf為卡塔爾世界盃球場提供專業草地顧問服務。收報0.71元，升2.9%。

西藏水（1115）3供一供股集3.9億，每股供股價0.385元。收報0.445元，升1.14%。

希瑪眼科（3309）引內地富豪龔虹嘉入股，籌資近1.2億。收報5元，升22.85%。

攜程（9961）訂立雙幣種可持續發展關聯融資共15億美元。攜程：旅遊市場復蘇節奏加快，全球逾8成國家入境免隔離。創52周高，見265.8元，收報262.8元，升5.71%。

大發地產（6111）首11月合同銷售額按年跌84%。收報0.187元，升28.97%。

深高速（0548）：董事長胡偉因年屆退休而辭任。收報6.64元，升0.91%。

比亞迪（1211）11月新能源車銷量升152%。收報196元，升2.4%。

四大內銀據報收到「指導」向內房提供離岸貸款，償還境外債務。中海外（0688）收報20.15元，跌0.49%；龍湖（0960）收報26元，升17.12%；華潤置地（1109）收報33.4元，跌0.6%；碧桂園（2007）收報3.1元，升8.77%。建行（0939）收報4.71元，升1.07%；工商銀行（1398）收報3.85元，升0.79%；郵儲銀行（1658）收報4.84元，升6.84%。

破頂股表現

破頂股包括，固生堂（2273）創上市新高，見50.25元，收報49.4元，升9.78%；名創優品（9896）創上市新高，見23.7元，收報23.55元，升14.32%；叮噹健康（9886）創上市新高，見13.06元，收報11.92元，跌1.97%；騰訊音樂（1698）創上市新高，見30.6元，收報30.05元，升11.5%；凌雄科技（2436）創上市新高，見9.9元，收報9元，跌4.46%；360數科（3660）創上市新高，見72.3元，收報68.5元，升11.56%；鴻騰（6088）創52周高，見2.03元，收報2.03元，升7.98%；美高梅中國（2282）創52周高，見7.26元，收報7.25元，升20.23%；永利澳門（1128）創52周高，見8元，收報7.86元，升15.59%；銀河娛樂（0027）創52周高，見52.2元，收報51.4元，升6.09%；先瑞達醫療（6669）創52周高，見14.6元，收報14元，升27.27%；神威藥業（2877）創52周高，見7.61元，收報7.58元，升7.06%；白雲山（0874）創52周高，見24.55元，收報23.8元，升5.54%；阿里健康（0241）創52周高，見8.95元，收報8.69元，升19.86%；海底撈（6862）創52周高，見23.7元，收報21.8元，升7.65%；呷哺呷哺（0520）創52周高，見9.2元，收報8.06元，升7.47%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括東曜藥業（1875）低見2.06元，收報2.45元，升9.38%；聯康生物（0690）低見0.039元，收報0.054元，跌11.48%；金匯（8160）低見0.045元，收報0.051元，無升跌；賞之味（8096）低見0.295元，收報0.315元，升3.28%；恒盛地產（0845）低見0.089元，收報0.092元，跌10.68%；智雲健康（9955）低見11.5元，收報13元，跌8.45%；玄武雲（2392）低見2.84元，收報3.03元，跌9.28%；交運燃氣（1407）低見1.1元，收報1.13元，跌2.59%；力勤資源（2245）低見15.22元，收報15.24元，跌3.54%。

7隻股份創52周低，包括宏安（1222）低見0.041元，收報0.041元，跌2.38%；修身堂（8200）低見0.73元，收報0.75元，跌8.54%；九興（1836）低見6.93元，收報7.3元，升0.14%；Bodibra母企海納星空科技（8297）低見0.086元，收報0.087元，跌3.33%；博駿教育（1758）低見0.45元，收報0.45元，跌3.23%；超大現代（0682）低見0.03元，收報0.032元，升6.67%；麗豐控股（1125）低見3.1元，收報3.1元，跌8.01%。

異動股

上升異動股，包括，平安好醫生（1833）收報31.65元，升37.91%；時代鄰里（9928）收報1.09元，升36.25%；知乎（2390）收報22.2元，升33.41%；大發地產（6111）收報0.187元，升28.97%；嗶哩嗶哩（9626）收報172元，升28.84%；寶龍地產（1238）收報1.55元，升28.1%；先瑞達醫療（6669）創52周高，見14.6元，收報14元，升27.27%。

下跌異動股，包括，皓文（8019）收報0.33元，跌23.26%；雙財莊（2321）收報1.77元，跌16.9%；東建國際（0329）收報1.69元，跌15.5%；陸慶（8052）平上市低位0.012元，收報0.012元，跌14.29%；中國醫療網絡（0383）收報0.048元，跌12.73%；德商產投服務（2270）收報1.12元，跌12.5%；WAC（8619）收報0.044元，跌12%；聯康生物（0690）創上市新低，見0.039元，收報0.054元，跌11.48%；華融金控（0993）收報0.103元，跌11.21%；永嘉集團（3322）收報0.223元，跌10.8%；恒盛地產（0845）創上市新低，見0.089元，收報0.092元，跌10.68%。

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