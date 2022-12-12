中銀香港數字貨幣專項工作組副總經理陳光表示，今次向香港客戶推出優先體驗活動，得以有效驗證前期數字人民幣在港取得的階段性技術成果。活動中，中銀香港可為本地商戶提供港元清算服務，方便商戶接受數字人民幣作為付款方式，為日後內地人士在港使用數字人民幣消費進行了模擬驗證；同時亦支持本地客戶在內地指定電商平台使用數字人民幣進行支付，為網購客群提供多元化的支付體驗。

中銀香港表示，在內地和香港監管機構的支持下，已完成包括以轉數快（FPS）增值數字人民幣錢包、數字人民幣收單等多項基礎服務的開發，完成了兩輪技術驗證。該行將繼續支持數字人民幣的相關工作，探索數字人民幣於本港的多元化應用場景。

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