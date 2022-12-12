中銀香港（2388）宣布，與中國銀行合作（3988），在香港推出「數字人民幣」（e-CNY）優先體驗活動，合資格客戶由今日起至12月29日在BoC Pay成功登記優先體驗活動後，可在數字人民幣（試點版）App憑香港手機號碼開立並使用中國銀行個人數字人民幣錢包。成功參與優先體驗活動的客户，可獲得總值100元的數字人民幣消費紅包，在內地支援數字人民幣付款的線下商戶、京東購物商城（JD.COM）以及香港部分U購select指定門店使用。
中銀香港數字貨幣專項工作組副總經理陳光表示，今次向香港客戶推出優先體驗活動，得以有效驗證前期數字人民幣在港取得的階段性技術成果。活動中，中銀香港可為本地商戶提供港元清算服務，方便商戶接受數字人民幣作為付款方式，為日後內地人士在港使用數字人民幣消費進行了模擬驗證；同時亦支持本地客戶在內地指定電商平台使用數字人民幣進行支付，為網購客群提供多元化的支付體驗。
中銀香港表示，在內地和香港監管機構的支持下，已完成包括以轉數快（FPS）增值數字人民幣錢包、數字人民幣收單等多項基礎服務的開發，完成了兩輪技術驗證。該行將繼續支持數字人民幣的相關工作，探索數字人民幣於本港的多元化應用場景。
其他報道
恒指半日跌374點 內房物管跌 藥股升 北水流入激增 新股花房升19% 濠暻跌18%
港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌4日 跌至4.887%
先瑞達醫療獲Boston Scientific溢價31%提購65% 曾升21%暫升7.8%
恒指低開306點 碧服跌11% 花房上市升17% 濠暻潛水18%