談及日後收費，吳詠欣表示，會留意FibriCheck心房檢測試用階段用戶的反應，之後再作決定，收費會傾向親民。吳詠欣又表示，日後冀引入更多功能，如精神健康和中醫顧問等服務。吳詠欣又表示，DrGo現時合作的醫療夥伴達16個，約有過百名醫生。吳表示，DrGo屬香港電訊自家製應用程式，目前正不斷優化程式，引入更多服務，和引進更多醫生在線服務。

如檢測結果顯示有患上房顫可能，用戶將收到香港復康會的跟進電話或電郵，建議他們到就近的香港復康會社區復康網絡地區中心接受進一步檢測。DrGo共同創辨人及顧問吳秉宗表示，此項技術由比利時公司 Qompium NV 研發並已獲美國食品藥物管理局及澳洲藥物管理局認可，其靈敏度、特異度及陽性值均越逾九成。檢測過程簡易快捷，用戶登入DrGo並啟動Fibricheck程式後，只需放置手指於智能手機的相機鏡頭位置，約1分鐘後便會顯示檢測結果。

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