美國運通調查顯示，有49%受訪企業料今年全年盈利能力較去年弱，其中中小企（51%）較大型企業（37%）悲觀。
據「香港企業營商展望調查」顯示，有36%受訪企業對明年整體營商信心表示悲觀，中小企的比率為39% ，而較大型企業為18%，只有15%受訪企業對來年感樂觀，其餘則持中立態度。
據調查指，64%受訪企業認為，放寬旅遊限制將帶來更多商機；為應對放寬旅遊限制所帶來的機遇，有21%受訪公司認為最重要是增加人手，有15%認為是加強營銷推廣。
綜合受訪企業意見，影響他們對前景看法的首三項宏觀經濟因素，有87%認為是通關限制、有80%認為是加息和通脹，有77%認為全球供應鏈緊張導致營運成本增加；業務營運方面，有74%受訪企業仍擔心因客戶需求改變而影響生意、有68%憂慮現金流緊絀，有59%面臨人手短缺等。另外，有38%受訪企業認為，現時經濟環境下取得貸款，較以往更具挑戰。
調查是由美國運通委託香港生產力促進局進行，今年10月以電話形式訪問逾1000間不同規模的本地企業。
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