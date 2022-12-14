恒指收市升77點或0.39%，報19673點，大市成交金額1363億元，較上日增加9.89%；國指升47點或0.71%，報6702點。恒生科技指數收報4237點，升0.34%。

藍籌股成交金額592.06億元，佔大市成交43.43%；科指成份股成交金額364.78億元，佔大市成交26.76%；國指成份股成交金額483.46億元，佔大市成交35.47%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。友邦（1299）、建行（0939）、平保（2318）拖累大市。

藍籌41隻升，31隻下跌，4隻無升跌。石藥（1093）升6.46%，收報8.73元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌7.09%，收報8.13元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，12隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報19.88元，升4.96%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報27.65元，跌10.81%。

恒指續高於10天線(19327.05點)，200天線(19706.99點)得而復失。科指續高於10天線(4141.51點)及200天線(4124.22點)。

北水南下合計淨流出38.02億元，終止連續3日流入。南水北上合計淨流入16.52億元人民幣，終止連續3日流出。

午後消息股表現

國泰（0293）11月載客增6.5倍，日均載客人次按月增35%，歡迎政府放寬防疫措施。收報8.61元，跌1.71%。

今早及隔晚消息股表現

美皓醫療（1947）上市，定價0.84元。收報0.72元，跌14.29%。

信利國際（0732）增持信利仁壽10％股權涉資8.45億元。收報1.31元，跌1.5%。

東岳（0189）發盈喜料全年盈利大幅增長。收報9.06元，升1.57%。

天能（0819）旗下A股擬瑞士發行GDR。收報8.39元，跌4.66%。

港交所（0388）計劃推雙幣股人民幣櫃枱，預計明年上半年開始推行。收報343.6元，升0.12%。

國泰（0293）﹕取消黃碼進一步吸引旅客來港。收報8.61元，跌1.71%。

快狗打車（2246）上市半年，再遭阿里旗下菜鳥減持。收報4.45元，跌8.25%。

股神巴菲特再減持比亞迪（1211）。收報207.8元，跌1.24%。

吉利（0175）：建議分拆極氪，分拆適用比率5至25%，續為非全資附屬。收報12.06元，跌0.99%。

破頂股表現

破頂股包括，花房集團（3611）創上市新高，見4.56元，收報3.88元，跌9.35%；新東方（9901）創52周高，見26.2元，收報25.65元，升3.85%；謝瑞麟（0417）創52周高，見1.3元，收報1.22元，無升跌；康方生物（9926）創52周高，見43.9元，收報42.9元，升2.02%；神威藥業（2877）創52周高，見7.9元，收報7.78元，跌1.52%；福森藥業（1652）創52周高，見2.1元，收報1.66元，跌19.42%；中國民航信息網絡（0696）創52周高，見16.74元，收報16.32元，升0.99%；維他奶（0345）創52周高，見17.3元，收報17.16元，升1.42%；太古（0019）創52周高，見68元，收報67.1元，跌0.45%；九龍倉置業（1997）創52周高，見47.3元，收報45.7元，升0.77%；新地（0016）創52周高，見107.6元，收報104.7元，跌1.51%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括聖諾醫藥（2257）低見52.55元，收報53.25元，跌0.37%；毅德國際（1396）低見1元，收報1.01元，跌9.82%；永嘉集團（3322）低見0.208元，收報0.208元，跌12.61%；盛諾集團（1418）低見0.06元，收報0.065元，跌2.99%；卡賓（2030）低見0.99元，收報1.06元，跌3.64%；交運燃氣（1407）低見0.95元，收報1.06元，升6%；陽光保險（6963）低見4.97元，收報4.97元，跌1.78%。

7隻股份創52周低，包括尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.53元，無升跌；保集健康（1246）低見0.083元，收報0.098元，跌2%；寰宇娛樂（1046）低見0.315元，收報0.325元，升1.56%；麗新製衣（0191）低見1.55元，收報1.58元，跌6.51%；力高集團（1622）低見1.6元，收報1.6元，跌4.19%；奧威控股（1370）低見0.7元，收報0.98元，跌24.03%。

異動股

上升異動股，包括，睿見教育（6068）收報0.28元，升60%；成實外教育（1565）收報0.206元，升52.59%；環球實業科技（1026）收報0.14元，升22.81%；匯安智能科技（8379）收報0.102元，升17.24%；維達（3331）創52周高，見23.95元，收報22.65元，升16.75%；江山控股（0295）收報0.07元，升16.67%；珠江船務（0560）收報1.1元，升15.79%；中達（0139）創52周高，見0.099元，收報0.099元，升13.79%；中國鐵塔（0788）收報0.93元，升13.41%；民生教育（1569）收報0.47元，升13.25%；中國鵬飛（3348）收報1.02元，升12.09%。

下跌異動股，包括，奧威控股（1370）見52周低0.7元，收報0.98元，跌24.03%；福森藥業（1652）創52周高，見2.1元，收報1.66元，跌19.42%；上坤（6900）收報0.093元，跌18.42%；中國天化工（0362）平上市低位0.01元，收報0.01元，跌16.67%；金輪天地（1232）收報0.105元，跌16%；太平洋酒吧（8432）收報0.08元，跌15.79%；銀城國際（1902）收報0.33元，跌15.38%；福晟（0627）收報0.012元，跌14.29%；永嘉集團（3322）創上市新低，見0.208元，收報0.208元，跌12.61%；山東新華製藥股份（0719）收報11.96元，跌12.57%。

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