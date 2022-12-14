平安壹賬通表示，該貸款有別於傳統貸款審批模式，特選中小企申請貸款時無需遞交財務報表、抵押品等文件，PAOB將中小企的現有和過往的工程合同及工程完結報告納入其信貸審批過程，全面及準確地了解中小企的營運狀況及評估其信貸風險，從而提升貸款審批效率。

平安壹賬通銀行行政總裁兼執行董事費軼明表示，有見政府加大力度增加土地房屋供應，並投放大量資源發展運輸基建，PAOB因此，推出針對工程及建造業中小企的「企業短期貸款」，協助他們靈活調配資金，承辦更多項目。

PAOB並特意推出「企業短期貸款利息回贈計劃」，由即日起至2023年3月31日，合資格中小企客戶成功申請「企業短期貸款」並提取貸款，可享全數利息10%回贈，上限15,000元。

其他報道

中央經濟工作會議不推遲 計劃周四召開

德勤：觀望18C修訂 料明年最多5間特專科技公司上市

等議息結果 恒指收市升77點 200天線得而復失 北水轉流出

傳上海超級工廠停產Model Y 特斯拉 ：內容不屬實

匯豐私銀：30%大中華區富裕家族讓下一代參與慈善事業

滬指終止兩連跌 創板指連跌三日

調查：港人冬季旅遊首選東京大阪 27%旅客料花費逾1.5萬元

Twitter三藩市總部租金傳已拖欠數周

調查報告：70%大型恒生綜合指數成份股公司就緩解氣候變化設定目標

德勤：今年新股融資額大跌七成 全球排名跌出三甲

半日沽空金額98億 盈富沽空金額最多