港股半日向下，恒指跌100點或0.51%，報19578點，大市成交金額444億元；國指跌73點或1.1%，報6642點。恒生科技指數收報4129點，跌1.92%。
大型科技股回調，阿里巴巴（9988）跌1.54%，收報86.55元；騰訊（0700）跌0.43%，收報322.4元；美團（3690）跌1.56%，收報183.3元；小米（1810）跌2.36%，收報10.76元；京東（9618）跌2.41%，收報227元；網易（9999）跌2.08%，收報113.2元；嗶哩嗶哩（9626）收報185.6元，跌1.69%。
受隔夜特斯拉大跌拖累，汽車股受壓。吉利（0175）收報11.62元，跌2.84%；比亞迪（1211）收報192.8元，跌4.37%；小鵬（9868）收報41.3元，跌4.4%；理想汽車（2015）收報80.85元，跌3.17%；蔚來集團（9866）收報87.8元，跌2.71%。
金價跌至一周低點，黃金股向下。紫金礦業（2899）收報10.44元，跌1.88%；招金礦業（1818）收報8.36元，跌1.18%；山東黃金（1787）收報14.16元，跌1.67%；靈寶黃金（3330）收報0.91元，跌3.19%。
教育股再度走高，新東方在線（1797）一度創上市新高，見57.85元，收報56.2元，升3.98%；中國新華教育（2779）收報0.95元，升5.56%；成實外教育（1565）收報0.223元，升2.29%；天立教育（1773）收報2元，升1.01%。
藍籌中，友邦（1299）升3.04%，收報86.45元，是升幅最大的藍籌；阿里健康（0241）跌5.5%，收報7.05元，是跌幅最大的藍籌。
思派健康（0314）今日首日上市，收報25.1元，升34.95%，同於今日首掛的業聚醫療（6929）收報8.5元，跌3.5%。
其他報道
傳中國及香港通關在即 入境處據報已安排管制站人員 重返所屬口岸當值
雷軍：小米將「精兵簡政」提升運營效率 總裁王翔月底退休 盧偉冰接棒
美參議員查問Tesla等主要汽車製造商中國供應鏈與強迫勞動連繫
FTX「薯條哥」准以19.5億元保釋 創美國歷來審前最高金額
字節跳動員工據報濫用權限 不當獲取TikTok部分美國用戶數據
華爾街著名投資大師 Scott Minerd 去世 終年63歲