根據Klook數據，撤消黃碼後首星期平台上的海外活動預訂量較去年同 期大增28倍；在流量上，平台上與海外活動相關的資訊亦急升20倍，內地及澳門相關活動及內容的瀏覽量按星期增加逾一倍。另在整體有關海外活動預訂額呈上升趨勢，人均預訂額較去年同期增長近四成，尤以港人熱門的旅行地點日本、南韓及星加坡升幅最為顯著。

此外，在旅費預算上，63%的亞洲旅客擔心與旅行相關的成本上升， 外遊的渴望似乎更加強烈，超過8成人的外遊預算與去年相若，當中馬來西亞、新加坡和日本旅客更留意旅費的支出數目。但每2名港人便有1名打算增加外遊預算，成為全亞洲最高消費意欲的地區之一。

Klook香港區總經理岑皓祺認為，來年旅客將保持高度適應力，以面對各種困難；並稱在經歷兩年的疫情，人們比任何時候更加珍惜旅遊體驗。他預計2023年是旅遊復蘇的一年，而作為全球旅遊及體驗預訂平台，平台提供體驗一站式的外遊預訂，包括海外景點門票、酒店住宿、交通等，並會時刻緊貼香港市場環境變化，迅速回應客人所需。另近日所推出的全新旅遊保險服務，以應對港人對旅遊焦慮的需要，透過多元的保障降低出遊的不確定性，加強對外遊的信心。

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