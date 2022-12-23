路透引述原告提交的一份法庭文件中表示，這是「有史以來在數據私隱集體訴訟中取得的最大賠償，也是Facebook為解決私人集體訴訟支付的最高金額」。這項和解協議使Meta距離解決2018年由Facebook用戶提起的訴訟近了一步，此前有消息稱，劍橋分析公司獲取該社交媒體網絡8700萬用戶的數據。該協議需要得到負責該訴訟的聯邦法官批准。

Meta在一份聲明中表示，和解是「符合社會和股東的最大利益」，又稱公司在過去的三年，其改進的私隱方法並實施全面的私隱計劃。

劍橋分析已解散，公司曾在2016年為特朗普贏得美國總統大選，並從數百萬Facebook帳戶中獲取個人訊息，用於選民分析和定位。

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