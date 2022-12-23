惠譽指，是次調整，反映金沙中國以合理條款及承諾重續澳門賭牌。不過，即使拉斯維加斯金沙處於高槓桿同時，能夠保持強的額外流動性，但是旅客恢復情況，仍然對金沙中國構成主要風險，因此繼續支持給予負面展望。

該行預期，拉斯維加斯金沙的淨槓桿指標較強，因此與明年開始實現BB+評級可望保持一致，最終推動該公司的總槓桿指標在2024年，重獲BB+評級。

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