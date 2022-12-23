評級機構惠譽指，確認拉斯維金斯金沙（美：LVS）、金沙中國（1928）及濱海灣金沙的BB+發行人違約評級，亦確認拉斯維加斯金沙及金沙中國的無擔保債務BB+/RR4評級，濱海灣金沙的有擔保債評級為BBB-及RR2。該行同時撒銷拉斯維加斯金沙所有附屬公司的負面評級觀察名單，但是評級展望為負面。
惠譽指，是次調整，反映金沙中國以合理條款及承諾重續澳門賭牌。不過，即使拉斯維加斯金沙處於高槓桿同時，能夠保持強的額外流動性，但是旅客恢復情況，仍然對金沙中國構成主要風險，因此繼續支持給予負面展望。
該行預期，拉斯維加斯金沙的淨槓桿指標較強，因此與明年開始實現BB+評級可望保持一致，最終推動該公司的總槓桿指標在2024年，重獲BB+評級。
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