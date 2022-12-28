澳門傳媒引述旅遊局指，將於明日起迎接香港和澳門業界組織的旅行團來澳旅遊，內地「四省一市」旅行團尚待有關部委正式批覆，當局與文旅部保持聯絡，希望盡快落實。另根據旅遊局臨時數據顯示，12月份至本周一，內地旅客入境數量為28萬人次，香港旅客則有近3.6萬人次入境。