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港元拆息全線續顯著向下 1個月HIBOR見6周低 連跌12日 年半最長跌浪

港元拆息全線向下，跌幅顯著。與樓按相關的一個月HIBOR連跌12日，跌34.65點子至3.86405%，是2022年11月21日後最低，當日報3.64506%。對上一次連跌12日是2020年6月15日，當日拆息報0.55%。

港元現報7.8142元貶值8點子，曾貶值最多24點子，報7.8158元，亦曾升值最多18點子，報7.8116元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌15.11點子至1.81833%；1星期HIBOR跌12.69點子至2.62631%；2星期HIBOR跌16.49點子至2.97202%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌30.25點子至4.65036%；6個月期HIBOR跌24.78點子至5.10655%；12個月期HIBOR跌20.26點子至5.35036%。

美元指數現報104.487貶值0.031點或0.03%。

美元1個月期LIBOR報4.39157%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5275%，連續2日擴闊，利差是2022年11月16日後最低，當日差距為-0.6136%。

對上一次連續2日擴闊，是2022年12月29日，當日利差報0.0068%。

 

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