報道引述消息指，頂層官員正在討論高額補貼的替代方案，因這些補貼不但一直沒有產生多少成果，而且還導致了腐敗問題以及美國的制裁。他們說，一些官員仍力主實施至多1萬億元人民幣（1450億美元）的激勵計劃，但是其他決策者對未能達到預期效果的投資依賴型發展道路失去了興趣。

據報，官員們轉而尋求用其他方法扶持本土晶片生產商，例如降低半導體材料成本。

報道指，這標志著北京方面的態度發生了變化，顯示出內地經濟的動盪大大削弱其財力，並重挫其晶片行業發展雄心

報道指，目前尚不清楚北京方面正在考慮其他哪些晶片行業政策，或者其最終是否將決定放棄投資依賴型道路。在過去幾十年，大筆投資在推動中國製造業發展方面取得了一流的效果。內地政府仍可能決定調配其他領域的資源，給晶片行業「輸血」。

國務院新聞辦和工信部的代表未立即回覆彭博社尋求置評的傳真。

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