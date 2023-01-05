moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

匯豐今日為2.5萬名客戶換新鈔 加網上預約名額後再爆滿

三家發鈔行今日起為客戶提供農曆新年兌換新鈔服務，匯豐表示，首日共為超過2.5萬名即日到場取籌及經網上預約的客戶兌換鈔票，過程順利快捷。因應需求，匯豐亦增加了網上預約換新鈔的名額，客戶反應踴躍，所有預約登記名額已滿。

由即日起至1月7日，匯豐所有零售銀行分行（離島分行及流動銀行除外）會提早於早上8時營業，換新鈔服務及分流措施則會維持至1月21日。

此外，匯豐推出配備新功能的動畫電子利是，讓客戶於流動理財應用程式，以轉數快向親友派發利是。客戶使用電子利是，更可參加抽獎，有機會贏取奬品，詳情將於稍後公布。

其他報道

澳門自1月8日凌晨零時豁免港台入境旅客提供核酸陰性證明

促內房銷售 據報內地擬就佣金實行上限指引

新東方在線改名「東方甄選」 英文名改為「East Buy」

復星出售旗下四家公司股權 套現67億

海通國際：料今年港股有高個位數回報 可炒內房憧憬

合生去年總合約銷售跌23％至326億元 祥生去年總合約達237億元

中駿旗下擬發行首隻中債信用增進擔保中票

美高梅落實首個非博彩項目冠名贊助帆船賽

全日沽空金額277億 比率15.9% 恒生中國企業沽空金額最多

澳門去年首11個月博彩稅僅178億元按年跌近43%

升幅收窄 恒指收市升259點 成交1個月最多 連升4日創半年最長升浪 消費賭股破頂

友邦：已準備好通關 今年計劃聘5000名財務策劃顧問

理柏：強積金去年整體蝕15.67% 12月按月持平

中銀保監：友邦人壽等4公司存在償付能力數據不真實問題

香港寬頻：為50間社營作網絡風險評估 有32％屬中至高風險

大和：港科探索去年12月GMV勝預期 上調目標價至6.3元 

IMF第一副總敦促聯儲局今年繼續加息

保誠：料內地訪客來港買保險漸進復蘇

半日沽空金額166億 恒生中國企業沽空金額最多

渣打：網上預訂新鈔名額已滿 今起至周六提前至早上8時提供換新鈔服務

【有片：埋身擊】美科技股不宜心急買入

曾升602點 恒指半日升210點 阿里、騰訊撐市 內房賭股回軟