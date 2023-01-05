文章日期：2023年1月5日 18:28
三家發鈔行今日起為客戶提供農曆新年兌換新鈔服務，匯豐表示，首日共為超過2.5萬名即日到場取籌及經網上預約的客戶兌換鈔票，過程順利快捷。因應需求，匯豐亦增加了網上預約換新鈔的名額，客戶反應踴躍，所有預約登記名額已滿。
由即日起至1月7日，匯豐所有零售銀行分行（離島分行及流動銀行除外）會提早於早上8時營業，換新鈔服務及分流措施則會維持至1月21日。
此外，匯豐推出配備新功能的動畫電子利是，讓客戶於流動理財應用程式，以轉數快向親友派發利是。客戶使用電子利是，更可參加抽獎，有機會贏取奬品，詳情將於稍後公布。
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