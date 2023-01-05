三家發鈔行今日起為客戶提供農曆新年兌換新鈔服務，匯豐表示，首日共為超過2.5 萬名即日到場取籌及經網上預約的客戶兌換鈔票，過程順利快捷。因應需求， 匯豐亦增加了網上預約換新鈔的名額，客戶反應踴躍， 所有預約登記名額已滿。