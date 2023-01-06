財政司司長陳茂波出席一個論壇時表示，香港與內地落實有序通關，雖然不預期人流會立即回復至疫情前水平，對旅遊、零售及餐飲行業等有一定幫助，料今年香港經濟將回復到正增長。不過，去年12月的出口表現比想像中差，2022年經濟不容樂觀。
陳茂波指出，美國加息周期未完，今年利率將維持高企，樓市短期仍可能有壓力。不過經過政府檢視，未見本港樓市有大跌風險，目前只屬短期調整，應讓市場自行調節。
另外，陳茂波亦提到，受賣地以及印花稅收入萎縮影響，疫情下的開支較大，今個財政年度港府財政赤字仍可能錄得過千億元，但政府財政儲備仍有約8000億元，財政相對屬於健康水平。在赤字環境下，政府會考慮應該以財政儲備還是發債去應付開支。
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