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世茂去年合約銷售跌近七成

多間內房股公布去年全年及12月營運數據。世茂集團（0813）去年全年合約銷售總額865.2億元（人民幣，下同），按年跌67.8%；合約銷售總面積為537.39萬平方米，按年跌64.8%；平均銷售價格為每平方米16,101元，按年8.5%。

12月，集團合約銷售額約為70.3億元，按年跌37.3%；合約銷售面積為44.6萬平方米按年跌33.5%；平均銷售價格為每平方米15,757元，按年跌5.8%。

中國海外宏洋（0081）去年全年合約銷售額403.2億元，按年跌43.4%；合約銷售面積372.5萬平方米，按年跌34.5%。截至12月底，累計認購未簽約額7.97元及認購未簽約面積5.94萬平方米。

12月，集團合約銷售額42.4億元，按年跌24.5%；合約銷售面積36.36萬平方米，按年跌27.5%。

銀城國際（1902）去年全年合約銷售額125.86億元，按年跌50.2%；合約建築面積約為59.16平方米，按年跌47.9%；平均合約售價約為每平方米人民幣21,276元，按年跌4.4%。

12月，集團合約銷售額9.26億元，按年跌18.1%；合約銷售面積3.89萬平方米，按年跌30.4%。

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