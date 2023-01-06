復航初期，計劃每日提供港澳碼頭往返深圳蛇口兩進兩出4個航班、中國客運碼頭往返深圳機場碼頭三進三出6個航班，並在短期內陸續恢復其他航線及加大航班密度。

為了方便旅客快捷便利的購置船票，避免線下售票點出現人群擁堵。復航初期，公司提供官方網站（www.cksp.com.hk）上的實名制售票服務，香港市區售票處（中港城售票處、港澳售票處）暫不提供售票服務。

另外，復航初期提供的「中國客運碼頭往返深圳機場」航線是一條嶄新航線，旅客1個小時航程就可到達深圳機場碼頭。

1月8日，香港機場海天客運碼頭往內地轉船服務也同步恢復，初期將安排香港國際機場往蛇口7個航班，方便海外旅客通過香港國際機場轉船回內地。

珠船今日收報1.15元，升5.5%。

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