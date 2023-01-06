星宇（控股）（2346）發公布指，該公司在2022年12月7日，接獲由張耘、藤澤忠義、郭立文及尤嘉淇作為原告，透過律師於高等法院向公司發出傳訊令狀，並於同年12月22日，原告律師向公司的律師發出申索陳述書。該申索書指出，四名原告受公司不準確陳述影響，參與2021年9月公司當時的配售行動，涉及認購額達4969.91萬元，並擬尋求撤銷配售、退款及賠償損失。
星宇指出，正就原告的申索正尋求法律意見，並擬作出抗辯，將於適時作出公告。其指，涉案的配售行動，是在2021年9月進行，當時每股認購價為1.97元，涉及2522.8萬股。原告聲稱，受到公司不準確陳述，結果參與其中，因此展開追究。但是在公告內，未有交代原告所指不準確陳述的具體內容。
資料顯示，星宇是於2021年9月29日，透過千里碩證券完成配售行動，當時是以每股1.97元定價，向不少於6名投資者配售5382.8萬股，集資淨額達1.03億元，主要用於未來發展及營運資金。星宇自2022年4月1日停牌，至今未見復牌。
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