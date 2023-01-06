星宇指出，正就原告的申索正尋求法律意見，並擬作出抗辯，將於適時作出公告。其指，涉案的配售行動，是在2021年9月進行，當時每股認購價為1.97元，涉及2522.8萬股。原告聲稱，受到公司不準確陳述，結果參與其中，因此展開追究。但是在公告內，未有交代原告所指不準確陳述的具體內容。

資料顯示，星宇是於2021年9月29日，透過千里碩證券完成配售行動，當時是以每股1.97元定價，向不少於6名投資者配售5382.8萬股，集資淨額達1.03億元，主要用於未來發展及營運資金。星宇自2022年4月1日停牌，至今未見復牌。

其他報道

珠船：周日起陸續恢復港澳客運碼頭、中國客運碼頭往返內地各口岸航班

鼎豐主席吳志忠周二被斬倉只套回逾8000萬 今成交高達百億股破紀錄

世茂去年合約銷售跌近七成

碧服總裁減持套現3660萬

巴克萊上調內地GDP預測至4.8%

龍光據報擬2月中旬前敲定境外重組方案條款

陳茂波：料今年香港經濟回復增長 未見樓市有大跌風險

泰加：需向接管人支付3250萬 後續成本未定 料造成重大財務負擔

全日沽空金額227.87億元 比率15.36% 降至兩周低 恒生中國企業沽空金額

中遠海運港口：各方仍冀達成收購德國漢堡集裝箱碼頭

越秀交通潘勇強﹕料內地3、4月過後交通流量可恢復至2019年疫前水平

積金易平台建設進度延誤8個月 積金局：對2025年如期運作審慎樂觀

復星醫藥：今起為港私營醫療體系供應復必泰二價疫苗

恒指收市倒跌60點終止4連升 全周升1210點 北水流入9日後轉流出

越秀交通：廣州北二環高速擴建項目投資170億人幣 2028年完工

中銀香港：過去5個月跨境客戶新開戶數目按年升15%

誠哥有份｜生物科技公司Asimov完成15.6億B輪融資

美國據報憂內地經濟受影響願提供先進疫苗 內地則一直拒絕

恒大據報下周三與離岸債主要持有人舉行首次面對面會議

半日沽空金額121億元 比率15.23% 恒生中國企業沽空金額最多

冠忠巴士：1月8日起逐步恢復跨境運輸服務

渣打半日升幅收窄至4.8% 第一阿布扎比銀行宣布放棄收購計劃