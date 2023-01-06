外電路透今天引述兩名消息人士指出，由於美國官員的反對意見愈來愈大，短視頻平台TikTok已停止招聘顧問， 以幫助平台與美國實施一項潛在的安全協議。
此前，TikTok為了說服華府讓該平台繼續留在母企字節跳動之下，已公布一系列安撫美國政府的指施，包括聘請1名第三方監控員、1名源代碼檢查員和3名審計員。消息人士指出，其中1名專門負責網絡安全、另1名負責確保現有TikTok服務器上的美國用戶數據，在遷移到甲骨文公司（美：ORCL）後將被刪除；這些職位將由TikTok支付費用，但要向美國政府官員報告。
據報，TikTok於去年12月初發出部分職位的提案請求，以向財政部轄下外國投資委員會（CFIUS）提出潛在候選人並尋求批准。但消息人士稱，由於交易受挫，TikTok上個月通知競爭其中一些職位的顧問，招聘流程暫停，並將在1月底前向他們通報是否會重啟。其中一位消息人士又表示，在向顧問解釋此舉時，TikTok只說出「最近的發展」，但沒有詳細說明。
消息人士表示，這一披露讓一些支持與TikTok達成安全協議的美國官員感到不安，並加強了美國政府當中，對華鷹派呼籲美國總統拜登命令字節跳動剝離TikTok的影響力。不過，目前尚不清楚美國政府何時會對TikTok的未來做出決定。財政部和白宮沒有立即回應置評請求。.
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