文章日期：2023年1月9日 11:59
彭博社引述消息指，騰訊（0700）有份的「微醫」，計劃4月底前申請首次公開募股(IPO)，準備在美國或香港上市，目標是今年下半年上市。
隨著監管層立場軟化，這是中國互聯網公司資本活動增加的最新跡象。
報道引述知情人士稱，計劃處於初步階段，可能會有變化。微醫在電郵聲明中不予置評。
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