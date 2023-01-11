會議又提出要有效防範化解優質頭部房企風險，實施改善優質房企資產負債表計劃，聚焦專注主業、合規經營、資質良好、具有一定系統重要性的優質房企，開展「資產激活」、「負債接續」、「權益補充」、「預期提升」四項行動，綜合施策改善優質房企經營性和融資性現金流，引導優質房企資產負債表回歸安全區間。

最新，據Reorg報道，改善地產企業資產負債計劃所救助地產企業名單出爐，包括藍籌龍湖（0960）、碧桂園（2007）、金地（滬600383）、新城控股（滬601155）、美的置業（3990）、遠洋（3377）、杭州濱江在列。

不過據內媒報導，美的置業指暫未聽說消息，其餘龍湖、遠洋、新城、碧桂園等則暫未回應。

其他報道

滬深三大指數低收 滬指連跌兩個交易日

【有片：投資王道】王弼：今年股巿進入儲貨期

香港快運新空姐服可改穿長褲和運動鞋 上半年接收首架A321neo客機

HOME+結束網購服務

前中國首富李河君據報遭錦州市公安局帶走 疑與錦州銀行有關

日本央行：未穩定2%通脹目標 不會退出量寬

鼓勵生育 深圳研究家庭每胎可領補貼3年

香港快運轉新Logo、新制服和機身設計 目標今年招聘逾300名空中服務員

摩通上調香港寬頻評級至「增持」 與中電信並列為大中華區首選

半日沽空金額104億 阿里沽空金額最多

恒指半日升218點 北水轉流入 阿里見半年高

國泰：施維新辭任非常務董事 明日生效

滬指一枝獨秀 半日升0.2%

港元拆息全線向下 隔夜息跌51點子 1個月HIBOR見近兩個月低

耶倫據報同意續擔任財政部長

專家料中國人口去年出現幾十年來首次萎縮 或削弱經濟增長潛力

美國眾議院成立委員會研究「最大的地緣政治威脅」 審查在華投資

知名投資者Paul Tudor Jones形容鮑威爾抗通脹行動是一場「登月任務」

滬深三大指數開市個別走 滬指升0.09%

恒指高開132點 科指升0.65% 雅居樂跌8.85%