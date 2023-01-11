中國人行、銀保監昨日聯合召開的主要銀行信貸工作座談會明確提出，保持房地產融資平穩有序。要推動房地產業向新發展模式平穩過渡，實施改善優質房企資產負債表計劃，引導優質房企資產負債表回歸安全區間。
會議又提出要有效防範化解優質頭部房企風險，實施改善優質房企資產負債表計劃，聚焦專注主業、合規經營、資質良好、具有一定系統重要性的優質房企，開展「資產激活」、「負債接續」、「權益補充」、「預期提升」四項行動，綜合施策改善優質房企經營性和融資性現金流，引導優質房企資產負債表回歸安全區間。
最新，據Reorg報道，改善地產企業資產負債計劃所救助地產企業名單出爐，包括藍籌龍湖（0960）、碧桂園（2007）、金地（滬600383）、新城控股（滬601155）、美的置業（3990）、遠洋（3377）、杭州濱江在列。
不過據內媒報導，美的置業指暫未聽說消息，其餘龍湖、遠洋、新城、碧桂園等則暫未回應。
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