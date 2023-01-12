調查結果顯示，有36%受訪的香港消費者對2023年的家庭財政狀況持樂觀態度，較上季上升4 個百分點；接近三成，有31%受訪者預期未來一年的收入會增加，較上季高2個百分點。隨著香港放寬旅遊入境要求，以及取消接近所有防疫限制，消費者信心在一年以來首見改善。然而，消費者對經濟衰退的擔憂持續遞增，有34%受訪者預期香港經濟會於2023年陷入衰退，較上季增加10個百分點。

此外，調查結果顯示通脹及經濟衰退的威脅是消費者最擔憂的兩大議題，分別有63%及56%消費者將通脹及經濟衰退列為未來幾個月家庭財政的三大擔憂之一。當被問及如何應對潛在的經濟放緩時，大多數並有73%消費者都計劃削減開支，有63%表示會增加儲蓄。在不同世代消費者之間，最年輕的Z世代對削減開支意欲最低，佔52%，X世代及嬰兒潮世代則對減少開支持最開放態度，兩者均為81%。

受宏觀經濟不穩定因素及持續加息影響，消費者的信貸意欲持續下降，不足三分一，即31%受訪者表示有意申請新信貸，自2022年初的48%連續三季下跌。共52%受訪者表示利率上升對他們會否申請信貸有高到中度的影響，比上一季度高出9個百分點。

在有意申請新信貸的消費者當中，計劃申請信用卡的受訪者佔比51%，比上一季低6個百分點。個人貸款再融資的意欲錄得最大增幅，上升7個百分點至19%；按揭貸款意欲則跌幅最大，減少9個百分點至17%。

陳源補充：「利率上升、高通脹以及對經濟衰退的憂慮是消費者於近年面臨的一系列重大挑戰。金融機構需要更全面地了解消費者的需求，才能在需求放緩的情況下把握信貸業務機遇。」

環聯消費者脈搏調查是於2022年11月3日至11月15日訪問了1011名香港消費者。

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