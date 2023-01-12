廉署並無對該集團、附屬公司、任何董事及包括楊永燊在內的高級管理層作出指控，集團亦正就有關調查的法律立場尋求法律意見。事件迄今，集團的在建項目並無工程暫停，加上仍由一支管理人員團隊經營，亦將繼續如常持續經營及管理業務；及並不知悉有任何情況顯示，現有主要客戶的業務營運於揭露調查後出現任何重大不利影響，因此其認為，今次調查對財務狀況、業務或營運並無任何重大不利影響。

至於前主席楊永燊提出辭職方面，楊氏認為，鑑於調查仍在進行中，所以辭任將符合公司的最佳利益，並可讓其投放更多時間處理個人事務。他確認與董事會之間並無就其辭任存在意見分歧。委任陳亮為主席兼任行政總裁，集團相信，會有利於促進業務策略的執行及營運效率提高。

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