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德昌電機：首3個財季營業額升6% 料全球經濟放緩抑制第4財季增長

德昌電機（0179）公布，截至去年底9個月，集團營業額26.74億美元，按年升6%，當中，外幣匯率變動帶來1.48億美元的不利影響，未計貶值和收購影響，營業額增長約為12%。

期內，汽車產品組別營業額為21.3億美元，按年升11%，未計貶值和收購影響，該營業額增長約為17%。工商用產品組別營業額為5.44億美元，按年跌9%，未計貶值和收購影響，該營業額減少約7%。

集團主席及行政總裁汪穗中表示，在本財年首9個月銷售穩健，但通脹持續高企、供應鏈中斷、東歐戰爭，以及中國突然放寬疫情控制措施的不確定性，影響消費者信心。短期內，預計近數個月全球經濟活動普遍放緩將抑制今個財年第4季度的銷售增長。

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