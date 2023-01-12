陳浩濂指，香港的「貿易聯動」區塊鏈貿易融資平台將過往以紙本文件的貿易融資系統進行數碼化，其與中國人民銀行貿易金融平台進行對接的第二階段對接亦已完成，為兩地進出口商提供更便利的貿易融資服務。

此外，金管局與人民銀行於去年推出「一站式」平台讓金融機構和科技公司就其跨境金融科技項目於香港及內地大灣區城市同時間進行測試，現時已有不少香港金融機構及科技公司與金管局或人民銀行洽談後提交了項目構思。有關項目涵蓋跨境賬戶查詢服務、跨境匯款自動增值應用程式、跨境遙距開戶服務和與跨境理財通相關的服務等，其中兩項已使用「一站式」平台完成測試，相關金融機構正在籌備將產品推出市場。

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