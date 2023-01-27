報告提及各板塊在2022年達到新高的投資水平。按板塊劃分，可再生能源包括風能、太陽能、生物燃料和其他可再生能源，錄得4950億美元的新記錄，較前一年增加17%。惟電氣化運輸開支包括電動車和相關基礎設施，支出爲4660億美元，按年增長54%。

按國家或地區劃分，中國是現時領先能源轉型投資的國家投資金額達5460億美元，佔近全球總投資的一半；與第二位的美國已差距甚遠，美國的投資金額為1410億美元。倘若將歐盟視為單一區域，歐盟將位居第二名，投資金額為1800億美元。

該報告預計，工廠在2023至2026年期間，對清潔能源科技的投資每年平均只需350億美元，達致淨零排放。BNEF交易和供應鏈研究總裁Antoine Vagneur-Jones表示，清潔能源科技的製造能力不是實現淨零的主要瓶頸，但由供應鏈多樣化的角度來看，情況沒有多大變化。

此外，清潔能源工廠投資（對清潔能源科技製造設施的投資）從2021年的526億美元增加到2022年的787億美元。製造電池和相關元件的設施佔最大的份額，達454億美元，太陽能工廠則錄得239億美元投資。

報告對全球化石燃料投資作出預測，包括上游、中游、下游和勢頭不減的化石發電，預計去年的投資金額爲1.1兆美元，與能源轉型投資總額相約。報告提及，是全球能源轉型投資首次接近化石燃料投資總額。

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