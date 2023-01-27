恒指午後走高，日中最多升134點，高見22700點，收市升122點或0.54%，報22688點，創去年3月1日後收市新高，大市成交金額972億元，較上日減少18.66%；國指升66點或0.87%，報7773點。恒生科技指數收報4813點，升1.04%。
恒指本周累升2.92%或644點，連升6周，本周表現最佳的是小米（1810），累升13.49%，而表現最差的是東方海外（0316），累跌3.23%。
國指本周累升3.88%或290點，同樣連升6周；科指本周累升5.35%或244點，連升5周。
「ATMX」午後繼續個別走，阿里巴巴（9988）跌0.17%，收報117.3元；騰訊（0700）升2.02%，收報415元；美團（3690）升1.45%，收報174.9元；小米（1810）升0.9%，收報13.46元。
藍籌股方面，碧桂園（2007）升6.23%，收報3.24元，是升幅最大的藍籌；信義光能（0968）跌2.97%，收報10.44元，是跌幅最大的藍籌。
商湯（0020）獲富時羅素考慮納入指數，股價全日大漲，收報2.71元，升19.91%。其餘軟件股亦向上，金山軟件（3888）收報29.85元，升0.67%；金蝶（0268）收報18.54元，升2.66%。
有消息稱政府提倡給過夜旅客分派1000元消費券，零售股午後續升。周生生（0116）收報12.68元，升4.28%；六福集團（0590）收報28.7元，升7.29%；周大福（1929）收報17.6元，升2.68%；謝瑞麟（0417）收報1.37元，升5.38%；新秀麗（1910）收報23.65元，升2.16%。
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