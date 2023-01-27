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LG新能源訂今年收入目標最多增三成 料北美對電動車電池需求強

韓國電池供應商LG新能源（韓：373220）表示，今年北美對電動汽車電池的需求保持強勁，從而增加集團收入。集團今年目標為實現收入增長25%至30%，達33.3萬億韓圜（約270 億美元或2106億港元）。

LG新能源計劃今年將資本開支按年增加50%或以上。集團表示，對北美市場前景樂觀，因為愈來愈多客戶要求美國製造的電池，才有資格獲得華府電動汽車的補貼。

LG新能源與美國通用汽車、歐洲汽車大廠Stellantis NV和本田汽車（Honda）（日： 7267）在北美設有聯合電池工廠。LG新能源表示，截至12月底，其電池訂單積壓增至385萬億韓圜（約3130億美元或2.44萬億港元），或超過其2023年預計收入11倍。

對於LG新能源主要客戶特斯拉（Tesla）（美：TSLA）早前進行一連串減價行動，或影響電池價格。LG新能源表示，預計對電池整體價格影響有限。集團又預計，未來其全球電池產能中近一半將分配給北美地區，並預計至2025年底，電池年產能將達約540吉瓦時。

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