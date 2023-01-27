LG新能源計劃今年將資本開支按年增加50%或以上。集團表示，對北美市場前景樂觀，因為愈來愈多客戶要求美國製造的電池，才有資格獲得華府電動汽車的補貼。

LG新能源與美國通用汽車、歐洲汽車大廠Stellantis NV和本田汽車（Honda）（日： 7267）在北美設有聯合電池工廠。LG新能源表示，截至12月底，其電池訂單積壓增至385萬億韓圜（約3130億美元或2.44萬億港元），或超過其2023年預計收入11倍。

對於LG新能源主要客戶特斯拉（Tesla）（美：TSLA）早前進行一連串減價行動，或影響電池價格。LG新能源表示，預計對電池整體價格影響有限。集團又預計，未來其全球電池產能中近一半將分配給北美地區，並預計至2025年底，電池年產能將達約540吉瓦時。

其他報道

H&M去年第4季營業利潤大跌逾八成 遠遜預期

恒指收漲122點 再創近11個月高位 全周累升644點

譚仔三哥新宿店突宣布裝修休業 譚仔國際：料2月底恢復營業

阿里巴巴否認將在新加坡建全球總部 強調全球總部始終在杭州

彭博：全球低碳能源的投資總額1.1兆美元 中國投資最多

獲富時羅素考慮納入指數 商湯半日曾彈16%

中港股市跑贏美股 打工仔1月MPF錄得1.8萬回報

新民黨倡增博彩稅 馬會深夜發稿批評 葉劉：賺少咗啲啫 使唔使咁惡

松齡護老：疫情延誤投資者入股 申延長最低公眾持股量豁免

恒指半日跌11點 騰訊穩守400元大關 傳港過夜旅客可獲千元消費券 零售股受捧

港元拆息普遍向下 一個月HIBOR連跌5日

中國防疫政策改變 施永青料港可「兔氣揚眉」 籲「香港人加油！」

日荷據後將與美國攜手 限制向華出口先進晶片設備 中芯現跌1.4%

中國研限制技術出口 以保護太陽能領域主導地位

LVMH去年收入升23% 看好中國消費者推升今年業績

譚仔三哥日本元祖店突宣布裝修休業 未提重開時間

恒指高開48點 光伏股小幅向上 騰訊創近11個月高

美國銀行據報任命360位董事總經理 逾半數是女性和少數族裔

港股ADR向上 中國或限光伏技術出口 留意相關股份

IMF研烏克蘭一攬子援助計劃 金額最高達160億美元

美股三大指數向上 道指升205點 特斯拉收漲一成