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證券業界倡還原股票印花稅水平 冀派消費券予本港永久居民

香港證券及期貨專業總會就2023至24年度《財政預算案》提出多項意見，認為股票印花稅不要高於普遍業界佣金水平，強烈要求還原股票印花稅水平，甚至撤銷股票印花稅；強烈反對證監會就期貨交易活動的風險管理指引推行諮詢，認為會窒礙香港期貨市場發展。

該會同時期望政府發表有關證券業界的發展策略藍圖，令業界可提前部署，以及冀中港兩地證券資質互認或匹配基制，令兩地人才互流。

總會續指，外地旅客到港不及疫情前的一成，很多人都曾經歷失業或工資大幅下調，希望政府能繼續派發消費券，以支持及帶動本港消費市場，但理解政府須審慎考慮支出，建議可收窄派發範圍，維持以香港永久性居民作為派發目標。

另外，總會提及政府希望發展虛擬資產，認為必須考慮所帶來的技術及行業風險，充分考慮對零售市場的影響力及潛在破壞力，並舉例近來大型加密貨幣交易所FTX破產事件，須作為借鏡參考，加強持份者對市場進行教育的要求及法規，避免僅成為另一炒賣熱潮，影響香港金融中心聲譽。

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