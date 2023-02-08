文章日期：2023年2月8日 20:00
東風汽車（0489）公布1月汽車銷量為10.81萬輛， 按年跌64.4%。當中新能源汽車跌38%至1.21萬輛。月內，產量按年跌56.11%至12.22萬輛。
東風汽車今日收報4.53元，全日跌1.1%。
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