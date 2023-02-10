土耳其大地震後，本港上市的物流平台GOGOX（快狗打車，2246）公布三大協助籌集物資的服務以支持受災者。據公司指，熱心人士可親身前往GoGoX 設立的物資收集街站，將預先包裝妥善的物資及於包裹外貼上物資清單，以方便物資集中運送，另亦可以透過GOGOX 應用程式落單，送至集中收集地點，並使用優惠碼「HELPTURKEY」，GOGOX 將會津貼一半運費。
GOGOX又指，非牟利機構如需協助運送大型物資，請聯絡客戶服務熱線2337 1234 以進行落單。
據GOGOX提供的資料，是次收集物資時間為本周星期六（2月11日）及星期日（2月12日）。當中2月11日的三個街站分別位於，新界大埔運頭坊運頭角道休憩處（早上10時至下午1時）、香港西營盤正街街市（下午2時至5時）、啟祥道 9 號地下信和工商中心地下 8 號鋪捌號車房 / GOGOX 夥伴服務中心（下午2 時至5時）。
至於2月12日的三個街站分別新界屯門新墟鹿苑街錶位（早上10時至下午1時）、新界大圍田心村公廁錶位（下午2時至5時）、啟祥道9號地下信和工商中心地下8 號鋪捌號車房 / GOGOX 夥伴服務中心（下午 2 時至5 時）。
而熱心人士透過GOGOX 應用程式落單，送至集中收集地點為啟祥道9號地下信和工商中心地下8 號鋪捌號車房 / GOGOX 夥伴服務中心，可使用優惠碼「HELPTURKEY」，GOGOX將會津貼一半運費，上限為每單$50。
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