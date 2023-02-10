吳旖表示，現時MSCI中國指數市盈率約為12倍，較2021年初的高位16至17倍仍有差距。市場將受惠於估值擴張以及盈利增長，她預料整體市場將會錄得約10%的盈利增長。於復蘇首階段，投資者較為偏好較大市值、權重及Beta的中資股。股份於離岸市場如國指、ADR表現或較在岸市場如上證指數及CSI300。今年首季看好互聯網、醫療、保險和內房等板塊反彈。

於復蘇次階段，吳旖指市場則著重盈利增長，當中尤其看好綠色經濟有關的股份。例如新能源、電池供應鏈、可再生能源等，行業內很多公司為市值較少的公司，因此有龐大的上升空間，看好中小型市值股份將跑贏大市，可將其與權重較高、風險低而且高息的國有企業配對。

吳旖續指，現時為短期的反彈，而3至5月則可能受益於去年上海爆發疫情的低基數影響，反彈力度以及持久度則需於年中再作觀察。如零售數據PMI、消費者信心、信貸需求若於6月出現疲弱跡象，內地政府仍可能需要再加大力度推出刺激政策。

其他報道

鷹君︰李家超訪問中東加強兩地聯繫 續探索商業和投資夥伴機會

九龍倉及九置齊發盈警 或盈轉虧

全日沽空金額204億 比率升至17% 恒生中國企業、盈富沽空金額最多

美國多洲擬禁中國公民購房地產 中國外交部：將經貿投資問題政治化

恒指收市跌433點 三大指數連跌兩周 科指最差 北水轉流入

日經指植田和男將任日本央行總裁 日圓彈逾1%

支援土耳其大地震 GOGOX周末設街站助物資收集

微軟裁減HoloLens、Surface和Xbox 員工

中電信、中移動據報退出連接亞歐海底光纖項目

【羅仕揚專欄】Adani特約：沽貨生死時速

半日沽空金額95億 恒生中國企業沽空金額最多