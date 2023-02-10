美銀證券發表2023年中國投資展望，該行大中華區首席金融分析師吳旖認為，今年中國市場整體向好，隨著經濟重開及正常化，中國市場有龐大的反彈空間。她料市場將會分為兩個階段復蘇。首階段由估值擴張帶動，次階段則由盈利帶動增長。
吳旖表示，現時MSCI中國指數市盈率約為12倍，較2021年初的高位16至17倍仍有差距。市場將受惠於估值擴張以及盈利增長，她預料整體市場將會錄得約10%的盈利增長。於復蘇首階段，投資者較為偏好較大市值、權重及Beta的中資股。股份於離岸市場如國指、ADR表現或較在岸市場如上證指數及CSI300。今年首季看好互聯網、醫療、保險和內房等板塊反彈。
於復蘇次階段，吳旖指市場則著重盈利增長，當中尤其看好綠色經濟有關的股份。例如新能源、電池供應鏈、可再生能源等，行業內很多公司為市值較少的公司，因此有龐大的上升空間，看好中小型市值股份將跑贏大市，可將其與權重較高、風險低而且高息的國有企業配對。
吳旖續指，現時為短期的反彈，而3至5月則可能受益於去年上海爆發疫情的低基數影響，反彈力度以及持久度則需於年中再作觀察。如零售數據PMI、消費者信心、信貸需求若於6月出現疲弱跡象，內地政府仍可能需要再加大力度推出刺激政策。
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