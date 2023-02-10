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招商永隆90周年 2月25日推免費乘電車

招商永隆銀行宣布，於2月25日（星期六）成立90周年當天推出電車「免費乘車日」，邀請市民於活動日無限次免費乘搭電車，作為90周年獻禮。

招商永隆銀行執行董事兼行政總裁洪波表示，2023年招商永隆銀行成立90周年，希望通過是次電車「免費乘車日」活動回饋社會、廣大的市民及客戶，持續踐行企業社會責任。

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