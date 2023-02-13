展望今年業務發展，有40%受訪者認為最具發展潛力的業務將是資產管理及財富管理，並會尋找新收入來源。升級轉型方面，有35%受訪者認為最欠缺資金；26%及24%受訪者就認為最欠缺相關人才及IT系統。

此外，調查結果顯示，61%受訪者今年不考慮增聘人手，如券商增聘人手，將有44%為增加前線銷售，另有19%計劃增聘財富管理人員。同時，有34%受訪者預計今年加薪幅度為3至5%，32%就預料薪酬不變。

香港證券業協會主席李惟宏表示，更多券商傾向發展資產管理或財富管理業務，如果未來跨境理財通可開放予券商參與，將有更大發展空間，但投放資源前亦要進行內部評估，不會立即參與新政策。

協會於今年1月16日至27日期間進行問卷調查，共收回194份問卷。

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