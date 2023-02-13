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匯豐伙紅十字會推出流動健康教育站

匯豐銀行慈善基金公布，推出專為基層而設的流動健康教育站，提供基本保健服務、健康諮詢，以及公眾教育。教育站由香港紅十字會營運，將會到訪全港18區，估計今年內服務超過10.4萬人。

去年匯豐銀行慈善基金向紅十字會捐出1400萬元，支援其在疫情期間的抗疫工作，包括設立抗疫同行熱線和教育站。隨著香港逐步邁向復常，教育站能夠滿足社區在疫後有關預防疾病、保持身心健康的需求。

匯豐銀行聯席行政總裁廖宜建表示，不少市民往往忽略預防和保健，疫後復常應該更重視這方面，既可以幫助降低出現多種嚴重疾病的風險，亦能夠減少因為市民身體狀況欠佳而造成的社會和經濟代價。

市民可於教育站進行簡單的身體檢查，包括量度血壓、身體質量指數（BMI）、脂肪比例等，費用全免。紅十字會會跟進指數出現異樣的個案，例如邀請他們參與飲食、運動工作坊。

紅十字會的專業醫療團隊，以及來自本地大學的護理學系學生，將於教育站提供諮詢服務和健康建議，匯豐義工亦會參與站內的運作。教育站的服務時間為每天早上10時至下午5時，公眾可瀏覽紅十字會的網頁了解更多詳情。

 

 

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