截至2022年底的首三季收入為5600萬元，較截至2021年底的首三季則7930萬元按年跌29.4%。集團指，截至2022年底的首三季來自放貸業務收入約1970萬元，預期此分部在未來將繼續產生穩定收入。集團指，由於香港經濟疲軟可能會導致行業內出現更多壞賬，集團在放貸方面更為謹慎，惟該情況仍可為持牌放債人提供潛在機遇，尤其是在經濟形勢惡化而銀行的態度變得更加保守的情況下。

零售及批發業務方面，截至2022年底的首三季收入為3640萬元，較2021年首三季的5340萬元，按年跌31.8%。集團目前經營五間零售店，分別位於灣仔、荔枝角、大埔、九龍灣及新蒲崗，以及經營網上雜貨銷售業務。除冷凍食品等一般產品外，集團將更為專注於為大眾提供自家的即食食品。

集團指，考慮到新冠疫情的最新發展以及社會經濟需要，政府宣佈放寬部分社交距離措施。許多人已恢復正常社交生活。人們減少居家烹飪，直接影響了集團零售及批發業務所得收入。相較二零二一年同期，貨品銷售收入減少了約32%。此外，市場上業務模式相似的新競爭者眾多，導致競爭激烈。`

存貨方面，由於在截至2022年底的首三季推出了寵物產品及人類補健品的新產品線。因此向供應商採購了大量寵物及補健品產品存貨，導致有關採購存貨的按金及存貨大幅增加。

集團不派首三季股息。集團指，將繼續尋找機會進一步改善其現有業務，並探索新投資以拓寬集團的業務範圍，以股東回報最大化為最終目標。

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