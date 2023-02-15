文章日期：2023年2月15日 14:44
《日經》引述知情人士報道，美國基金公司範達（VanEck）暫停在中國設立面向散戶投資者全資子公司的計劃。
據報，範達最近向中國證監會要求暫停申請，董事會將在3月決定是恢復申請程序還是正式終止。範達不予評論，中國證監會未回應。
=====分隔線===========
其他報道
瑞浦蘭鈞能源據報聘瑞信負責港IPO 擬籌78億元
高盛預計HIBOR將會回升 建議沽恒生 買入匯豐、中銀
國泰上月載客突破100萬人次 為疫情爆發以來首次
恒指跌272點 失守21000點 憂籌備配股 安踏插4% 有線寬頻逆市漲兩成
滬深三大指數低收 滬指跌0.32%
一個月HIBOR連跌7日 再創去年9月以來低位
「互聯網之父」瑟夫警告：勿盲目投資ChatGPT
馬斯克去年向慈善機構捐贈約19億美元特斯拉股票
巴郡上季減持台積電及銀行股 增持蘋果
印度航空訂購470架波音和空中巴士飛機 商用航空史上最大筆採購
愛爾蘭將關閉深受中國富人歡迎的「黃金簽證」投資移民計劃
滬深三大指數個別發展 人行開展4990億人幣1年期MLF操作
恒指今早高開3點 有線寬頻復牌飈45%
金管局承接逾148億港元沽盤 銀行體系結餘減至770億元