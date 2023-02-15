美國持續通脹回落，同時近月就業表現強韌，通脹軟着陸預期上升，帶動美股市場年初起表現不錯，標指累升7.7%。不過嘉信理財香港理財顧問林長傑認為，美國經濟軟着陸機會只有一半，美國經濟諮商會（Conferance Board）的領先指標（LEI）走勢，與過去經濟衰退前相約、採購經理指數（PMI）近月亦在惡化。隨着新經濟數據公布，影響市場對軟着陸的看法，及後數月美股走向會較為波動，改變年初向上的趨勢。
嘉信現時在美股未有特定看好的行業，林長傑認為每個行業變動很快。在美國存在經濟衰退風險下，建議配置高息股、短期有較多現金回流的高質素企業，傳統上較多在公用股、生活必需品、健康護理行業。另外配置市場可更多元化，例如部分歐洲公司盈利增長較美股更佳，而且部分歐洲的央行亦已停止加息。對於債券投資者，他指聯儲局高息時間不會維持太長，可配置長債鎖定債息。
昨晚美國公布1月通脹略高於預期，現時市場預期至年底聯儲局較大機會保持聯邦基金利率在5厘至5.25厘範圍，較月初料降至4.5厘的預期緊縮。林長傑表示，該行維持利率升至5厘至5.25厘，今年底開始減息的預期不變。1月通脹雖然預期高但幅度不是太多，石油、天然氣下跌，大宗商品價格回到疫前水平，而服務行業通脹升幅也在減慢，整體通脹正在放緩，
聯儲局加息在經濟反映，一般需要半年至年半時間。至於聯儲局關注的勞動力市場緊張問題，林長傑指早前受疫情影響消退、近期工資上升亦吸引勞工回到市場，緊張情况已較去年底緩和，美國工資增長料已見頂，勞動市場波動預期至下半年會較為明朗。
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