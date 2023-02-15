根據澳門媒體報道，當地龍頭賭廳集團太陽城集團創辦人周焯華，決定就控罪提出上訴，直指初審審查證據有明顯錯誤，未能認定他有收取任何不法利益，要求撤銷或廢止裁判。至於澳門檢察院方面，則認為，周所犯的案情嚴重，並直指他為賺更多金錢而不惜長期犯罪，因此要求上訴加刑三年半，令總刑期拉長至21年半。
有關報道指，周焯華在上訴中強調，由偵查到庭審，均無證據顯示相關賭博行為真實存在，亦未能認定他有收取任何不法利益，並質疑原審法庭採信的賭底面資料出錯，反而用來認定他103項賭底面犯罪，違反了「疑點利益歸於被告」。案中所找的涉嫌四組人士，亦不足以證明四萬多單賭底面賭局是否真實發生。由於法院所獲事實不足以支持裁判，甚至在認定賭底面的證據存在明顯錯誤瑕疵，必然導致關於詐騙罪和黑社會罪的事實亦沾有相同瑕疵，因此提出宣告原審判決無效，撤銷或廢止裁判。他又指，今次量刑過重，他也沒有真正獲得任何不法收益。對比其他不法賭博集團，案中不存在高利貸、暴利、禁錮、勒索，亦不存在傷人或對社會產生負面影響等情節。因此亦提請中院，考慮其過去對澳門貢獻超過3000億元賭收而作特別減刑。
至於檢察院方面，明言周涉及的詐騙總金額高達88億多澳門元，單項最高金額高達1.5億多澳門元，將去年全年審結的其他詐騙案涉及的金額相加，也未及周案的十分之一，造成後果極其嚴重。該院指，周擁有數十億財產的富豪，仍貪心不知足，為賺取更多金錢不惜長期犯罪，可見其性格非常貪婪。因此向中院提出加周的刑期三年半，總刑期應為21年半。假若中院認為加重洗黑錢的指控不成立，周的總刑期也應增至20年。檢察院同時提出其他被告張志堅、王柏齡、張寧寧、梁樹榮的刑期加刑三年。
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