期內，差不多所有主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中建造業及零售業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業，零售業以及運輸業。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在11月至1月較上一個三個月期間下跌0.2個百分點至4.5%。其中，零售業的失業率下跌0.4個百分點至4.2%，餐飲服務活動業的失業率微跌0.1個百分點至4.9%。大多數其他行業的失業率也下跌，尤其是建造業。

總就業人數由10月至12月的366.53萬人，下跌至11月至1月的366.22萬人，減少約3100人。同期的總勞動人口亦由379.13萬人下跌至378.06萬人，減少約10700人。

失業人數（不經季節性調整）由10月至12月的12.6萬人下跌至11月至1月的11.84萬人，減少約7 600人。同期的就業不足人數亦由55 300人下跌至52 100人，減少約3 200人。

勞工及福利局局長孫玉菡評論指，「失業及就業不足情況繼續改善」。展望未來，孫玉菡稱，「隨着經濟活動從疫情中逐漸復常，加上香港與內地恢復全面通關，入境旅遊反彈，勞工市場情況在未來數月應會進一步改善」。

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