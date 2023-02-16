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香港人口連續第三年減少 去年減少6.8萬 6萬港人淨移出

政府統計處公布，2022年年底，香港人口連續第三年減少，臨時數字為733.32萬人，與2021年年底人口740.15萬人比較，減少68 300人，跌幅為0.9%。

人口減少主要由自然減少（即死亡多於出生）及香港居民淨移出（即移入少於移出）組成。期間出現29 500人的自然減少，出生人數為32 500人，死亡人數為62 100人。在同期內，淨移出人數為38 800人，其中21 200人為單程證持有人的移入，60 000人為其他香港居民的淨移出。

2022年年底的總人口中，常住居民佔719.72萬人，而流動居民佔13.6萬人。2022年年中人口修訂數字為734.61萬人。常住居民的數字修訂為719.46萬人，流動居民的數字則修訂為15.15萬人。2021年年中至2022年年中的人口變動率亦修訂為-0.9%。

政府發言人指出自然減少（即死亡多於出生）在2022年擴大。香港的生育率一直在亞洲經濟體中屬於最低的地方之一。出生人數由2019年的52 900人大幅下跌至2022年的32 500人。另一方面，隨著人口高齡化的趨勢，加上2022年第五波疫情，死亡人數在同期由49 000人上升至62 100人。

 

政府發言人表示，「在2019冠狀病毒病的持續影響下，跨境行程受到影響。我們觀察到移入香港的人數在2022年大部分時間繼續處於低水平，於防控措施逐步放寬後，直至年底慢慢出現回升」。

 

「相信疫情影響了人才流入，尤其是那些持有短期工作簽證／進入許可的人士。留意到2022年下半年的人口跌幅較上半年收窄，反映香港人口流動已開始逐步復常。預期隨着香港與內地及世界各地恢復正常往來，本港的社會及經濟將進一步復常，影響人才流入的有關因素會逐漸消散。在匯聚人才方面，政府在2022年《施政報告》中提出多項吸引人才的措施，並為招攬外來人才訂立績效指標，目標是在2023年至2025年期間，每年通過人才入境計劃輸入至少35 000名預計逗留至少12個月的人才」。

 

政府發言人補充，「淨遷移涵蓋香港居民以工作、讀書和移民等各種目的進出香港的流動，然而當中沒有細分的數字。香港居民在離境時無須向政府申報外遊目的。因此，政府沒有港人移居外地的直接統計數字。香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高。過去10年，不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份均錄得淨移出」。

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