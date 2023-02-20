根據合作備忘錄，國泰的專業培訓素材，如機艙服務員訓練將融入VTC航空機艙及客運服務高級文憑課程中，有助優化相關課程。國泰亦會探討於課程中結合創新科技，包括在機組人員服務和安全訓練中引入虛擬實境（VR）科技。

運輸及物流局副局長廖振新致辭時表示，未來航空業將迎接強勁復蘇，故今次國泰及 VTC合作，適時為航空業注入專業人才，推動復蘇及未來遠大發展。

資料顯示，國泰集團旗下國泰航空、香港快運、華民航空、營運國泰航空貨運站的國泰航空服務有限公司、國泰航空飲食服務（香港）有限公司、香港機場地勤服務有限公司及雅潔洗衣有限公司均有份參與今次合作。

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