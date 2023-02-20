文件指出，持牌平台營運者如有意向零售客戶提供虛擬資產，亦應確保所挑選的虛擬資產屬於合資格的大型虛擬資產，即獲接納至少兩個獨立指數提供者所推出的至少兩個指數當中的虛擬資產。該文件沒有列明可供投資的虛擬資產參考，證監會發言人說是由交易平台自己衡量；如有未獲納入指數的大型虛擬資產，平台可以就此向證監會溝通查詢。

文件同時建議，虛擬資產交易平台營運者應為每位客戶設定上限，在參照客戶的財政狀況及個人情況的前提下，確保客戶就虛擬資產所承擔的風險是合理的。對於審查的周期，證監會發言人則稱沒有硬性要求，惟要求平台持續監察。

有關交易平台發牌制度，文件稱所有於香港的虛擬資產交易平台（不論它們在緊接今年6月1日前是否正於香港營運）必須在2024年6月1日或之前被當作獲發牌，或獲證監會批給牌照。違規者則違反《打擊洗錢條例》下的虛擬資產服務提供者制度，證監會將會採取執法行動。

至於無意申領牌照的虛擬資產交易平台，應著手預備以有序方式結束其於香港的業務，結業期限為2024年5月31日。證監會預期，相關交易平台會停止向香港投資者積極地推廣其服務，並開始結束其於香港的業務運作。

問及潛在申領牌照，或是潛在結業的虛擬資產交易平台數量，證監會發言人稱暫未有統計數字，實際情況有待制度生效後觀察。

此外，被問及若有內地人透過香港平台買賣虛擬資產，證監會發言人表示，平台需自行採取適當措施，如檢查用戶的IP地址或VPN等，確保交易合規。

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