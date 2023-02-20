銀河娛樂（0027）宣布，集團財務總裁戴力弘將於3月1日卸任，並獲委任為集團高級顧問，同日起由陳應達接任為財務總裁。在未來幾個月，陳應達將與戴力弘緊密合作，確保能夠順利及無縫交接。
銀娛副主席呂耀東表示：「戴力弘在過去十五年對集團作出重大貢獻，他現在決定發展個人興趣，我藉此機會向他致以衷心感謝。戴力弘在任期間奠定了多個重要的里程碑，包括帶領公司渡過全球金融危機和新冠疫情、銀娛晉身為恒生指數成份股、「澳門銀河」第一、二期和「澳門百老匯」的開幕，以至最近期銀娛獲授予新的博彩批給合同，以及籌備即將開幕的路氹第三期發展項目。我在此對戴力弘在過去多年的服務以及對集團的重要貢獻，表達至誠的感謝，並期待藉他擔任高級顧問而延續彼此的關係。戴力弘先生將獲委任為集團高級顧問，繼續作出貢獻。」
陳應達將自3月1日起履行財務總裁一職。呂耀東表示，陳應達在澳門及區內的博彩營運及財務方面擁有二十年經驗。他於2018年加入銀娛為首席營運總監 –日本發展。陳應達憑藉過往出任多個高管職位，在博彩、款客及業務發展範疇累積了豐富的經驗。他的獨特專長見於其對本地綜合度假村的知識，結合20多年來的管理經驗以及對銀娛的熟悉，令他成為此職位的理想人選。此外，他將會在銀娛現有財務和投資者關係團隊支持下，領導公司邁進下一階段的增長。
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