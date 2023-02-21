太古地產董事 — 技術統籌、可持續發展及設施管理邵婉儀表示，去年旗下重新裝修或新入駐的餐飲商戶已有六成參加「綠色廚房」計劃，始終餐廳的營運及菜色多元化，集團亦積極與各租戶溝通，由早期提供綠色指引，以至從人力、時間及數據等多方面支持，通過溝通及合作，共同努力達至可持續發展的共同目標。

美心集團旗下共有10間餐廳獲得「綠色廚房」計劃最高級別的認證，是獲得最多嘉許的餐飲集團。美心集團首席營運官（香港及澳門）蕭德威指出，儘管「綠色廚房」將令前期投資有所增加，不過集團可不斷節省成本，未來會致力提升各方面的可持續發展水平，例如進一步循環再用廚餘等。

美心旗下位於太古廣場的Thai Basil餐廳獲美心頒發最高評級的餐飲租戶，餐廳加入多項環保設備，用電效益與2020至2021年相比可節省7%；煤氣及用水效益亦分別提升26%及59%。

其他報道

匯控：今年每股股息料有0.5美元 與疫前相近

金蝶國際發盈警 料全年虧損擴大至3.63億至4.23億人幣

豐盛生活服務：擬物色購併機會 手持現金連額度足夠購併派息

五菱汽車發盈喜 料去年度轉虧為盈

全日沽空金額156億 比率升至14% 騰訊沽空金額最多

信置中期基礎溢利跌36% 中期息15仙

香港銀行學會今年60周年 舉行標誌揭幕儀式

恒指收市跌357點 科技股下跌 恒生績後升匯控跌 北水轉流入

恒生施穎茵：對內房審慎樂觀今年撥備可減 未有計劃派發特別息

券商︰憂股價波動 歐美投資者對內房股依然審慎

摩根士丹利：調高明後年濠賭股的EBITDA預測70%及6%

印度富豪阿達尼旗下公司股票總市值跌破千億美元

蔚來擬推廉價電動車 安徽設廠

滬深三大指數全日個別發展 滬指升0.49%

孫正義抵押軟銀股份 累增至35%

內地煉油企業大手購入美國原油

俄羅斯石油出口至內地 創俄烏戰爭爆發後最高

豐盛生活服務半年多賺17% 中期息增至24.5仙

半日沽空金額71億 盈富沽空金額最多

匯控料今年淨利息收益不少於360億美元 有形股本回報率至少達12%

匯控擬今年首季恢復派發季度股息 售加拿⼤銀⾏業務後將派21美仙特別息

恒指半日跌207點 失守50天線 科指跌穿250天線 北水轉流入 京東跌6.8%