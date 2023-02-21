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太地設「綠色廚房」計劃力推可持續發展  77間商戶獲認證

太古地產（1972）自2017年為旗下商場餐飲租戶推出「綠色廚房」計劃，與租戶合作，在裝修及翻新工程前商討可持續發展措施，以便租戶營運時可採取高效能環保措施，截至今年1月旗下物業組合已有77間商戶獲得「綠色廚房」計劃認證。

太古地產董事 — 技術統籌、可持續發展及設施管理邵婉儀表示，去年旗下重新裝修或新入駐的餐飲商戶已有六成參加「綠色廚房」計劃，始終餐廳的營運及菜色多元化，集團亦積極與各租戶溝通，由早期提供綠色指引，以至從人力、時間及數據等多方面支持，通過溝通及合作，共同努力達至可持續發展的共同目標。

美心集團旗下共有10間餐廳獲得「綠色廚房」計劃最高級別的認證，是獲得最多嘉許的餐飲集團。美心集團首席營運官（香港及澳門）蕭德威指出，儘管「綠色廚房」將令前期投資有所增加，不過集團可不斷節省成本，未來會致力提升各方面的可持續發展水平，例如進一步循環再用廚餘等。

美心旗下位於太古廣場的Thai Basil餐廳獲美心頒發最高評級的餐飲租戶，餐廳加入多項環保設備，用電效益與2020至2021年相比可節省7%；煤氣及用水效益亦分別提升26%及59%。

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