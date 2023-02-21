公司旗下經營多個茶葉品牌，當中核心品牌為「瀾滄古茶」，並再開發成「1996」及「茶媽媽」兩條產品線，並在去年七月再新推出新產品線「岩冷」。

據公司申請書，2020年至2022年度的純利分別為1.23億元人民幣（下同）、1.31億元及7220.5萬元﹔上述三年間的收益分別為4.05億元、5.59億元及4.63億元。集團指2022年收益按年下跌17.1%至4.63億元，主要由於2022年全國新冠疫情反撲，導致受影響地區的門店營運中斷。

2020年至2022年三年的毛利率分別為70.4%、65.9%及65.9%，毛利率由2020年70.4%下跌至2021年的65.9%，主要由於2021年推出的普洱生茶產品較多，而此類產品的利潤率普遍低於普洱熟茶產品。毛利率於2022年維持穩定，再次錄得65.9%。

集團今次來港招股集資將用於建立現代化物流及倉儲中心、建設新生產車間及改良現有生產車間；用於建立銷售渠道；用於品牌建設及產品營銷；用於在茶行業作戰略投資及收購商機；用於升級資訊科技基礎設施及進一步加強研發能力；及撥充營運資金以及作其他一般企業用途。

其他報道

有中小型銀行下調按揭息率至3.125厘 料僅屬短暫優惠

太地設「綠色廚房」計劃力推可持續發展 77間商戶獲認證

匯控：內房情况今年1月明顯改善 惟外圍經濟轉弱影響撥備

匯控：今年每股股息料有0.5美元 與疫前相近

金蝶國際發盈警 料全年虧損擴大至3.63億至4.23億人幣

豐盛生活服務：擬物色購併機會 手持現金連額度足夠購併派息

五菱汽車發盈喜 料去年度轉虧為盈

全日沽空金額156億 比率升至14% 騰訊沽空金額最多

信置中期基礎溢利跌36% 中期息15仙

香港銀行學會今年60周年 舉行標誌揭幕儀式

恒指收市跌357點 科技股下跌 恒生績後升匯控跌 北水轉流入

恒生施穎茵：對內房審慎樂觀今年撥備可減 未有計劃派發特別息

券商︰憂股價波動 歐美投資者對內房股依然審慎

摩根士丹利：調高明後年濠賭股的EBITDA預測70%及6%

印度富豪阿達尼旗下公司股票總市值跌破千億美元

蔚來擬推廉價電動車 安徽設廠

滬深三大指數全日個別發展 滬指升0.49%

孫正義抵押軟銀股份 累增至35%

內地煉油企業大手購入美國原油

俄羅斯石油出口至內地 創俄烏戰爭爆發後最高

豐盛生活服務半年多賺17% 中期息增至24.5仙

半日沽空金額71億 盈富沽空金額最多

匯控料今年淨利息收益不少於360億美元 有形股本回報率至少達12%