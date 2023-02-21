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「普洱茶第一股」普洱瀾滄古茶再申請來港上市

衝擊港股的「普洱茶第一股」普洱瀾滄古茶再次遞交上市申請，由中信建投及招商證券國際擔任聯席保薦人。

公司旗下經營多個茶葉品牌，當中核心品牌為「瀾滄古茶」，並再開發成「1996」及「茶媽媽」兩條產品線，並在去年七月再新推出新產品線「岩冷」。

據公司申請書，2020年至2022年度的純利分別為1.23億元人民幣（下同）、1.31億元及7220.5萬元﹔上述三年間的收益分別為4.05億元、5.59億元及4.63億元。集團指2022年收益按年下跌17.1%至4.63億元，主要由於2022年全國新冠疫情反撲，導致受影響地區的門店營運中斷。

2020年至2022年三年的毛利率分別為70.4%、65.9%及65.9%，毛利率由2020年70.4%下跌至2021年的65.9%，主要由於2021年推出的普洱生茶產品較多，而此類產品的利潤率普遍低於普洱熟茶產品。毛利率於2022年維持穩定，再次錄得65.9%。

集團今次來港招股集資將用於建立現代化物流及倉儲中心、建設新生產車間及改良現有生產車間；用於建立銷售渠道；用於品牌建設及產品營銷；用於在茶行業作戰略投資及收購商機；用於升級資訊科技基礎設施及進一步加強研發能力；及撥充營運資金以及作其他一般企業用途。

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